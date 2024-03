Fatturato in lieve calo nel 2023, si stimano tra gli 84 e gli 85 milioni di euro rispetto ai (quasi) 90 milioni dell'anno precedente, ma boom di vendite nel primo bimestre del 2024: +230% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2023. Sono le prime anticipazioni rese note dal Consiglio di amministrazione di Promotica spa, agenzia loyalty bresciana – quartier generale a Desenzano del Garda – specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare la vendite, la fidelizzazione e la brand advocay. La società è quotata su Euronext Growth Milano.

In attesa dell'approvazione del bilancio consolidato, prevista per il 30 aprile, Promotica fa sapere di aver gestito, nel 2023, un totale di 318 campagne promozionali, in aumento rispetto alle 272 del 2022, per un valore medio di circa 182mila euro e premi erogati per oltre 13,2 milioni di pezzi. I clienti sono aumentati (da 129 a 169) con 150 fornitori, di cui 10 con contratto di esclusiva.

In due mesi fatturato a +230%

“I dati preliminari del fatturato consolidato 2023 – spiega Diego Toscani, ad di Promotica – consegnano una fotografia in lieve calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, principalmente a causa della traslazione al 2024 della consegna di una parte dei premi su una primaria campagna loyalty. Questo effetto è ben evidente nella crescita di oltre il 230% del fatturato mostrata nel primo bimestre di quest'anno. Da segnalare anche le campagne avviate che riguardano aziende leader nel settore della Gdo, come Unicoop Firenze e Coop Alleanza 3.0 con cui abbiamo avviato due short collection per un valore complessivo di 9 milioni di euro”.

Fondata nel 2003 e dalla fine del 2020 quotata sul mercato Euronext Growth, Promotica vanta una lunga esperienza maturata nei settori retail, food, farmaceutico e servizi. Nel 2022 erano più di un migliaio i clienti attivi, con la realizzazione di più di 500 campagne e circa 20 milioni di premi erogati. L'azienda offre servizi di consulenza per la pianificazione e lo sviluppo promozionale, gestendo ogni fase: progettazione delle operazioni promozionali, realizzazione della campagna di comunicazione, creazione di prodotti made in Italy, approvvigionamento dei premi, servizi di logistica, monitoraggio dei dati, misurazione dei risultati.