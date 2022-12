Carovita e bollette alle stelle: azienda regala 1.500 euro a tutti i dipendenti

Mano tesa della Porta Solutions Spa ai suoi dipendenti, per affrontare il caro bollette e l'inflazione alle stelle. Nel corso del 2022, l'azienda di Villa Carcina ha infatti erogato un bonus medio di 1.500 euro netti a lavoratore, corrisposto in più tranche e sotto diverse forme di utilizzo, dal supermercato al distributore di benzina. "In un momento di crisi economica, è un segno di supporto ai nostri collaboratori: sono loro che fanno l'azienda" è stato il commento della società.

La Porta Solutions è un'impresa storica di Villa Carcina: fondata nel 1958, è specializzata nella costruzione di "Centri di lavoro CNC" a tre mandrini. È presente con due sedi di produzione in Italia e con una filiale negli Stati Uniti, in North Carolina; conta in tutto un centinaio di dipendenti. Nel corso del 2021, il fatturato della ditta è aumentato di oltre 7 milioni di euro rispetto all'anno precedente, raggiungendo un totale di 18,1 milioni.