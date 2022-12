Villa Carcina: morto Pietro Roselli, storico patron della Officina Meccanica Roselli

Si è spento a 84 anni l'imprenditore Pietro Roselli, storico patron della Officina Meccanica Roselli di Villa Carcina: lascia nel dolore l'amata moglie Margherita (Rita) e gli adorati figli Elisabetta con Fabio e Lucrezia e Alberto con Francesca e Giulia.

Il funerale sarà celebrato sabato 3 dicembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, a Cogozzo di Villa Carcina. La salma riposa nella Sala del commiato Benedini in Via Ragazzi del 99 a Sant'Apollonio di Lumezzane.

L'azienda

L'Officina Meccanica Roselli è nata nel 1914 dall'iniziativa imprenditoriale del suo fondatore, anche lui Pietro Roselli. La tradizione imprenditoriale della famiglia Roselli vede oggi impegnati i quattro pronipoti del fondatore: l'azienda è specializzata in prodotti per automotive, oil&gas e perfino nucleare, ma anche in prodotti di nicchia come le camme da trafila. Nel 2021 il fatturato ha superato i 31 milioni di euro.