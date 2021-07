E' morto a 96 anni Pietro Catturich Ducco: era il padre del vino Franciacorta

E' morto a 96 anni Pietro Catturich Ducco, storico fondatore dell'omonima azienda vitivinicola della Franciacorta: si dice sia anche merito suo se oggi la “bolla” franciacortina è diventata l'eccellenza d'Italia (e non solo). Si è spento nella notte tra mercoledì e giovedì nell'abbraccio dei suoi familiari: lo piangono la moglie Rosa Maria e i figli Alessandra e Giorgio con Desine a Tommaso. Sabato mattina verranno celebrati i funerali in forma privata.

La (lunga) storia della Catturich Ducco

L'azienda venne fondata nel 1967 a Camignone di Passirano proprio da Pietro, da tutti conosciuto come Piero, che appassionato di campagna e proveniente da studi di agraria si dedica alla produzione di vino rosso di grande pregio. All'inizio degli anni Settanta intraprende un viaggio in Borgogna e rimane entusiasta delle botti di legno che i francesi utilizzano per la fermentazione. La Catturich sarà una delle prime in Italia a introdurre barriques, e la prima a produrre e commercializzare spumante rosso.

L'arrivo del "metodo classico"

Negli anni successivi verranno introdotti vitigni a bacca bianca (Pinot bianco e Chardonnay) portando così l'azienda a specializzarsi nella produzione di spumanti a “metodo classico” e ad affermarsi come una delle più importanti realtà della Franciacorta. Nel 2012 la Catturich Ducco è stata inserita e riconosciuta nel Registro nazionale delle Imprese storiche: da diversi anni il testimone è passato al figlio Giorgio.

Grande amante della natura, Piero Catturich Ducco era un cacciatore appassionato, ma conosciuto anche per i suoi progetti di tutela dell'avifauna. Da giovane ha sfiorato la deportazione in Germania nei campi di concentramento: è rimasto a lungo, più di un anno, in un campo profughi allestito in Svizzera.