Morto a 83 anni Pietro Bertocchi, storico patron della Agribertocchi

E' morto a 83 anni Pietro Bertocchi, storico patron e fondatore della Agribertocchi srl di Orzivecchi, aperta nel 1962 e oggi tra le aziende leader nella distribuzione di macchine agricole nuove e usate e servizi connessi all'agricoltura. Lascia nel dolore la moglie Marta, i figli Mauro e Ruggero, le nuore, le nipoti, le sorelle, i cognati. Il funerale sarà celebrato mercoledì pomeriggio alle 16, nella chiesa parrocchiale di Coniolo di Orzinuovi, partendo dall'abitazione di Via Bembo. Dopo la cerimonia verrà tumulato nel cimitero di Borgo San Giacomo.

Un'azienda e cinque sedi

Aveva cominciato giovanissimo la sua attività, insieme ai fratelli: in pochi anni la Agribertocchi è diventata un punto di riferimento per tutto il Nord Italia, che – nel 2020 – ha fatto registrare un fatturato di oltre 76 milioni di euro e un utile di 2,7 milioni. A Orzivecchi è stata aperta la più grande concessionaria di macchine agricole di tutta la Lombardia: si contano poi altre quattro filiali, a Caorso (Piacenza), Marmirolo (Mantova), Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) e Castello d'Argine (Bologna), per 43mila metri quadri di piazzali espositivi di cui 25mila coperti, 13mila mq di officina, 5.500 mq di magazzini.

La passione per il basket

L'azienda dal 2016 è main sponsor dell'Orzibasket, la squadra di pallacanestro di Orzinuovi: Agribertocchi ha contribuito in prima persona alla costruzione del nuovo palazzetto dello sport. "Il presidente Francesco Zanotti, la dirigenza, lo staff tecnico, la prima squadra e il settore giovanile - si legge in una breve nota dell'Orzibasket - esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Bertocchi, per la scomparsa del caro Pietro".