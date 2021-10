Il centro commerciale inaugura un nuovo negozio: è il sesto in pochi mesi

Sabato mattina, al "Leone" di Lonato è stato inaugurato il nuovo negozio di vestiti "Pellizzari", nella galleria del primo piano. L'apertura è solo l'ultima in ordine di tempo avvenuta quest'anno al centro commerciale: da giugno a oggi, ha infatti registrato l'arrivo di sei nuovi punti vendita, a cui si aggiungono diversi restyling di negozi avvenuti nei mesi scorsi. Di certo, un segnale positivo per la ripresa, alla fine di un duro periodo che ha visto i commercianti fortemente svantaggiati dalle chiusure dovute al coronavirus.

"Sei nuove aperture in pochissimi mesi sono una bella ventata di aria fresca, dopo un lungo anno in cui il nostro settore è stato molto penalizzato", commenta Claudio Camuffo, direttore del "Leone". "Il fatto che brand nuovi, ma anche quelli consolidati, scelgano per investire da noi in nuove aperture – ha poi aggiunto – ci conferma che stiamo lavorando bene e che restiamo un punto di ancoraggio solido per gli operatori".