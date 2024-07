Pedrali: l'azienda compie 60 anni e festeggia con 25 milioni di euro di utili

Il quartier generale è oggi a Mornico al Serio, provincia di Bergamo, ma alle spalle c’è una grande storia nostrana: al di là della sede della holding che controlla il gruppo, oggi a Brescia città, l’azienda Pedrali come è noto vede le sue origini nei primi anni Sessanta a Palazzolo sull’Oglio, dove Mario Pedrali fondò un laboratorio artigiano all’interno del quale iniziò a produrre le prime collezioni di sedute per outdoor in ferro battuto. Oggi l’azienda conta più di 350 collaboratori e ha celebrato nel 2023 i suoi primi 60 anni di attività.

E lo fa con un bilancio record: su Bresciaoggi sono stati resi noti i dati relativi al bilancio consolidato 2023, con un valore della produzione che si attesta a quota 123,9 milioni di euro (+3.3% sull’anno precedente), ebitda a 41,3 milioni (+9,2%) e soprattutto utili netti da record, a quota 25,7 milioni di euro (poco meno di 22 milioni nel 2022).

L’azienda Pedrali

Pedrali è oggi tra i leader di design nella produzione di sedie, tavoli, complementi d’arredo e lampade, con materiali di ogni tipo tra cui metallo, plastica, legno e imbottito, anche in combinazione tra loro. Azienda a conduzione familiare, è guidata dai fratelli Giuseppe e Monica Pedrali: papà Mario è ancora presidente onorario. Oltre a Mornico al Serio, è attivo anche uno stabilimento produttivo a Manzano, provincia di Udine.

Grandi novità per il sessantesimo anniversario: nel 2023 è stato inaugurato a Mornico il nuovo Pedrali Pavilion, costruito interamente in legno e progettato e realizzato da Amdl Circle e Michele De Lucchi. Ha già ospitato la mostra “Pedali60, We design a better future”, curata da Luca Molinari Studio, continua nella sua funzione di spazio espositivo mobile e trasportabile, dove è possibile organizzare spettacoli ed eventi.