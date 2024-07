La Omc2 Diesel spa di Cazzago San Martino, storica azienda bresciana attiva sul mercato dal 1962, è stata acquisita dal gruppo svizzero Accelleron, multinazionale con sede a Baden, Canton Argovia, specializzata nella produzione e distribuzione di turbocompressori per la produzione di energia (in inglese: turbochargers) con più di 180mila impianti venduti e attivati, più di 6mila clienti l’anno, oltre 2.500 dipendenti.

La Omc2 Diesel spa

La Omc2 Diesel è azienda costruttrice di ricambi per i sistemi d’iniezione diesel adattabili a motori delle primarie case costruttrici mondiali: Caterpillar, Daihatsu, Mitsubishi sono solo alcuni dei clienti che fanno parte del portfolio dell’azienda di Cazzago. Fondata come detto nel 1962, dal 1998 ha abbandonato il settore automotive per dedicarsi esclusivamente alla produzione di iniettori, pompanti e valvole destinati ai motori diesel per il settore navale, ferroviario e per le centrali elettriche. Omc2 conta circa una settantina di dipendenti: nel 2022 il fatturato ha superato i 12 milioni di euro, nel 2023 confermata una crescita a doppia cifra.

L'acquisizione tramite Omt

Da qui l’interesse di Accelleron, che in pochi mesi ha concluso l’affare tramite Omt, azienda italiana (con sede a Torino) già controllata dalla multinazionale elvetica. L’acquisizione di Omc2, spiega Accelleron in una nota, fa parte di una più ampia strategia per rafforzare il business dei motori a iniezione, “che avranno un ruolo chiave nella decarbonizzazione del settore delle spedizioni – si legge –: Omc2 fornirà a Omt una ulteriore capacità produttiva per soddisfare la crescente domanda di sistemi e motori a iniezione di carburante”. Già lo scorso anno, circa il 50% degli ordini “navali” era relativo a motori dual fuel.