Hotel, campeggi, ristoranti e negozi: si cercano 50 persone da assumere subito

Hotel, campeggi, ristoranti, negozi e servizi: sul lago di Garda si cercano subito 50 persone da assumere per la prossima stagione turistica. Mercoledì 24 gennaio la Dogana Veneta di Lazise, in Piazzetta Partenio, ospiterà un nuovo appuntamento con IncontraLavoro, l’iniziativa di recruiting promossa da Regione Veneto e Veneto Lavoro con l’obiettivo di “far incontrare le imprese alla ricerca di personale con i candidati in cerca di una nuova occupazione”.

La giornata, patrocinata dal Comune di Lazise, è organizzata dal Centro per l’impiego di Affi in collaborazione con gli enti bilaterali del turismo e del commercio, organismi di derivazione contrattuale costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle operazioni sindacali che operano in commercio e turismo, a favore dello sviluppo di imprese e lavoratori, sostenendo attività di formazione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Come candidarsi

I lavoratori interessati a partecipare alle preselezioni possono candidarsi online sul portale ClicLavoro Veneto, utilizzando il servizio Centro per l’impiego Online nella sezione IncontraLavoro: all’interno di IncontraLavoro Lago di Garda sono pubblicate le offerte a cui è possibile candidarsi con la descrizione dettagliata dei profili ricercati. I candidati ritenuti idonei saranno invitati a svolgere il colloquio di selezione nella giornata del 24 gennaio: per maggiori informazione si può anche scrivere una mail a cpi.affi@venetolavoro.it.

50 posizioni aperte

I candidati saranno preselezionati dagli operatori del Centro per l’impiego sulla base dei curriculum e delle richieste delle imprese: a partire dalle 10.30 i lavoratori potranno incontrare le aziende e svolgere colloqui conoscitivi per le oltre 50 posizioni di lavoro già disponibili. Tra queste, solo per citarne alcune: programmatori software, addetti alla reception, cuochi, camerieri, baristi, commessi, addetti al banco, addetti alla cassa e addetti alle pulizie, da impiegare nelle aree turistiche della sponda veneta del lago di Garda.