Valsabbia: Servizi Ambiente Energia cerca autisti raccoglitori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Servizi Ambiente Energia (SAE) Valle Sabbia, società partecipata della Comunità Montana Valle Sabbia e di molteplici Comuni del nord-est bresciano (Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Botticino, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Rezzato, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno) eroga servizi ambientali ed energetici a 92.000 abitanti coprendo una superficie complessiva di 604 Kmq grazie ai sui attuali 59 dipendenti.

Per migliorare il servizio ai cittadini SAE intende dotarsi di ulteriori “Autisti raccoglitori” che sappiano condurre autocarri (con guida sia a destra che a sinistra) di portata superiore alle 3,5 tonnellate per la raccolta dei rifiuti attrezzati con vasche dotate di sistema di costipazione pala-carrello e con compattatori posteriori provvisti di sistema cassone-cuffia.

È con questo obiettivo che SAE reclamizza la realizzazione di una graduatoria (che resterà valida sino al 30/11/2024) dalla quale potrà attingere per successive assunzioni in funzione al posizionamento individuale raggiunto. Il personale assunto, che dovrà essere dotato di patente C e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), sarà inquadrato con qualifica di “operaio 3B”.

La graduatoria sarà stilata in funzione del curriculum, di una prova orale e di una prova pratica alla guida e manovra di autocarri con tanto di sollevamento, movimentazione e simulazione svuotamento di bidoni carrellati. Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione al bando entro le ore 16:00 di giovedì 16 Maggio 2024. Tutte le informazioni e il modello di domanda sono disponibili e consultabili qui