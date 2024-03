Valle Sabbia Solidale cerca operatori della mediazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Valle Sabbia Solidale, società partecipata della CMVS che gestisce numerosi servizi in ambito sociale, culturale e lavorativo per conto dei Comuni valsabbini, cresce attraverso un bando pubblico che potenzierà il team di professionisti che si occupa quotidianamente del servizio “Social Work” dedicato a chi è alla ricerca di impiego (in particolare le persone con disabilità) e alle imprese. Da oltre 15 anni si sviluppa affiancando candidati ed aziende perseguendo l’obiettivo di una comunicazione tra soggetti economici sempre più facile ed efficace.

L’Azienda Speciale valsabbina ricerca un “operatore della mediazione dell’agenzia al lavoro” a tempo professionista che svolga il ruolo di intermediario tra lavoratori e mondo imprenditoriale al fine di facilitare il processo di collocamento e assunzione.

In sostanza, il futuro mediatore svolgerà un ruolo chiave nell'aiutare le persone a trovare opportunità di impiego adatte alle loro competenze e aspettative, contribuendo così a ridurre la distanza tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. prova orale. indeterminato, ovvero un I candidati, che presenteranno domanda di partecipazione entro venerdì 15 marzo 2024, saranno soggetti ad una graduatoria, derivata dalla verifica dei titoli di studio presentati.

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito: https://trasparenza.vallesabbiasolidale.it/pagina639_bandi-di-concorso.html.