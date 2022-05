Roncadelle: cercasi addetti alle vendite e alla ristorazione commerciale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Gruppo Foppa in collaborazione con Elnòs Shopping cerca addetti alle vendite e addetti alla ristorazione commerciale per i punti vendita del centro commerciale. L’inserimento sarà preceduto da un corso gratuito motivazionale di 20 ore. Al termine del corso i partecipanti selezionati dagli Store Manager dei negozi disponibili potranno vivere un’esperienza di tirocinio extracurriculare presso un punto vendita di Elnòs Shopping con l'obiettivo di un inserimento professionale. Per candidarsi è necessario avere dal 18 ai 29 anni, non avere alcun contratto di lavoro attivo e non essere studente.Per maggiori informazioni e iscriversi: 030383368 int. 5 - serviziallavoro@foppagroup.it