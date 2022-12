Nuovo supermercato in vista: il Consiglio comunale dà il via libera

Il Natale porta in dono un nuovo supermercato a Salò. Dopo il parere positivo della Soprintendenza, e la delibera di Giunta che tre mesi fa ha dato il via al procedimento tecnico, anche il Consiglio comunale di Salò ha adottato il Piano attuativo (in variante al Piano di Governo del Territorio) per la realizzazione di una "media struttura di vendita" situata a Cunettone di Salò.

In concreto si tratterà di un supermercato da 8mila metri cubi, ben al di sotto dei 20 inizialmente previsti nel lontano 1998, quando per la prima volta il proprietario dell'area ipotizzò la realizzazione della struttura. Il luogo esatto ove sarà ubicato il punto vendita è nei pressi della rotonda che sa Cunettone porta a Puegnago, a pochi passi (letteralmente) dal supemercato Aldi inaugurato a marzo del 2019.

Il sindaco di Salò, Giampiero Cipani, sulle colonne del Giornale di Brescia ammette che non si sentiva l'esigenza di un nuovo supermercato, ma riconosce il diritto dei proprietari dell'area di vedere edificata la struttura prevista fin dal piano regolatore del 1998.

Il nuovo punto vendita - la società proponente è la Kronos srl, al momento non si conosce la catena che si insedierà - si aggiunge a una sfilza da record di supermercati, così composta (da est a ovest): il supermercato Conad di Padenghe; Italmark, Dpiù e Aldi a Moniga; Penny, Lidl e Conad a Manerba; Eurospin e Family a Raffa di Puegnago; Aldi e Carrefour a Cunettone di Salò.