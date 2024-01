Fatturato in crescita e un bel regalo ai dipendenti: 1.807 euro extra in busta paga

La Nord Zinc di San Gervasio Bresciano nel 2024 festeggia i suoi primi 25 anni di attività: un regalo che si estende anche ai dipendenti, in tutto circa un'ottantina, che hanno già ricevuto – come riferito dalla stessa azienda – un bonus pari a 1.807 euro ciascuno, comprensivo dei premi di produzione e di altre liberalità volontarie. Risultato positivo anche sul fronte dei ricavi: il fatturato 2023 si attesta a quota 17 milioni di euro, in crescita rispetto a 15,1 milioni dell'anno precedente.

La Nord Zinc

La Nord Zinc, guidata dall'ad Maurizio Alberti, è specializzata in trattamenti anticorrosivi ed estetici ad alta durabilità per manufatti in metallo: nello specifico, l'azienda propone trattamenti superficiali protettivi ed estetici per la protezione del metallo, attraverso le tecnologie della zincatura a caldo e della verniciatura a polvere.

Nel suo portfolio più recente anche il restyling del centro commerciale La Favorita di Mantova, la nuova passerella in acciaio per l'accesso a lago in località Treponti a Verbania, la nuova passerella in acciaio per il Parco archeologico di Capo di Ponte, nel 2022 anche le nuove pensiline in acciaio dello stadio Zini di Cremona.