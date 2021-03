Douglas chiude 128 negozi in tutta Italia: 457 lavoratori a rischio licenziamento

Futuro lavorativo incerto per 457 dipendenti della catena di profumerie Douglas. I sindacati denunciano l'intenzione dell'azienda di chiudere, nei prossimi mesi, circa 128 punti vendita sparsi in tutta Italia. Tra questi, anche cinque nella provincia di Brescia.

La situazione è stata denunciata dalle sigle Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs: ''La catena tedesca ha già disdettato la maggior parte dei contratti di locazione dei negozi. Si tratta di una scelta contestata, arrivata in assenza di un piano commerciale ufficiale, anche alla luce della proroga dei licenziamenti stabilita dal Dl Sostegni al 31 ottobre 2021".

Le tre organizzazioni sindacali hanno ribadito la ferma contrarietà alle chiusure e hanno sollecitato la convocazione del tavolo di crisi presso il ministero dello Sviluppo Economico, già richiesta nelle scorse settimane: "Il confronto con la direzione aziendale è stato aggiornato al 9 aprile, data entro la quale Douglas dovrebbe presentare il piano commerciale palesando i criteri di individuazione utilizzati e quali sono le misure che intende mettere in campo volte alla salvaguardia occupazionale, atteso che grazie all’e-commerce il calo di fatturato è stato decisamente contenuto".

Douglas, i punti vendita a rischio in Italia

La lista dei 128 negozi che Douglas intende chiudere nei prossimi mesi è molto lunga. Soltanto il Lombardia ci sono 20 punti vendita, di cui nove tra Milano e provincia, cinque nel Bresciano, due a Mantova, due a Varese e uno ciascuno tra Bergamo, Lecco e la provincia di Monza e Brianza. Sei sono in Piemonte, di cui quattro a tra Torino e provincia, uno ad Alessandria e uno a Biella. Anche in Veneto ce ne sono sei, tre nel territorio di Padova, uno ciascuno nelle aree di Treviso, Verona e Vicenza, otto in Emilia Romagna (due a Bologna e uno ciascuno a Modena, Parma, Ferrara, Forli'-Cesena, Reggio Emilia, Piacenza), cinque in Liguria (due su la Spezia, uno ciascuno nei territori di Genova, Savona e Imperia).

Numerosi i punti vendita a rischio anche in Sardegna, dove sono 12 (quattro su Cagliari, due su Sassari, due su Nuoro, due su Olbia, uno su Carbonia e uno su Medio Campidano), e in Toscana dove ne troviamo 17 (due su Firenze, uno a Prato, tre su Siena, tre su Pisa, due su Livorno, due su Pistoia, due a Grosseto, uno a Massa ed uno ad Arezzo), cinque nelle Marche (quattro sul territorio di Ancona, uno su Fano).

Douglas, i sindacati: ''Una scelta inaccettabile''

"Abbiamo chiesto di sviluppare e illustrare un piano industriale di ampio respiro e serio che dia valore al capitale umano, che è il vero valore aggiunto a maggior ragione per un'azienda che offre prodotti e servizi per la cura della persona, postulato sulla salvaguardia occupazionale", ha ribadito la segretaria nazionale della Fisascat Cisl, Aurora Blanca.

"Quella di Douglas di chiudere i negozi è una scelta inaccettabile -ha aggiunto la sindacalista sottolineando che- si tratta di un'azienda che impiega prevalentemente donne e che, qualora non si dovessero trovare delle soluzioni, questo segnerebbe ancor di più il gap di genere esistente nel nostro Paese".

Blanca, pur comprendendo le tempistiche legate al riordino del Mise, evidenza "l'urgenza e l'indifferibilità della convocazione dal dicastero a fronte della situazione che si sta paventando di ora in ora. E' una battaglia contro il tempo -ha evidenziato- ma dobbiamo convogliare tutte le forze affinché le risorse umane tornino a rappresentare il fulcro nevralgico della discussione senza assistere in modo passivo alla debacle totale".

"Urge anche il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali territoriali - secondo la sindacalista - e una attenzione da parte della clientela che esortiamo in modo solidaristico a continuare ad acquistare i prodotti nei punti vendita". Solo così potrebbe esserci la speranza di salvaguardare posti di lavoro.