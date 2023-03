Debiti per 57 milioni di euro: è allarme per le Fonderie Montini

I debiti sfiorano i 57 milioni di euro (sono 56,91 milioni per la precisione) e il bilancio, aggiornato alla fine di ottobre, registra perdite e non utili (-5,57 milioni) così come un ebitda (margine operativo lordo) sotto zero, -2,99 milioni. Sono i numeri, riportati dal Giornale di Brescia, che testimoniano la situazione di crisi della Montini spa: storica azienda bresciana, fondata negli anni Cinquanta dalla famiglia Regali che oggi conta ancora un centinaio di dipendenti e due stabilimenti operativi (a Roncadelle, quartier generale, e a Travagliato). Solo da pochi anni la Montini è stata nuovamente acquisita dagli eredi Regali.

La società ha ora presentato richiesta di concordato preventivo in continuità aziendale, ma è dalla fine di novembre che è sotto i riflettori, quando venne avviato il cosiddetto "procedimento unitario" il tribunale nominò il commissario Giacomo Ducoli. Nelle prossime settimane è attesa una decisione definitiva sull'eventuale ammissibilità del piano concordatario.

La crisi post-pandemia

"L'azienda è entrata in crisi prima per la pandemia e poi soprattutto per l'aumento dei costi della materia prima e dell'energia - scrive il giornalista Andrea Giacobino - Così i ricavi del biennio 2019-2020 sono scesi del 20% e l'ebitda è crollato dell'81,6%, a fronte di una lievitazione dei prezzi di energia elettrica e gas del 200% nei primi mesi del 2021, portando l'incidenza di tali voci sul fatturato al 21,5%. Il bilancio 2021 ha risentito della svalutazione integrale dell'avviamento (4,8 milioni) e ha chiuso con una perdita di 10,3 milioni che ha eroso oltre i due terzi del capitale".