La bresciana Artis Rubinetterie alla Milano Design Week

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Tra nuove collezioni e fortunate conferme si è conclusa la partecipazione di Artis Rubinetterie alla Milano Design Week 2022. Momento centrale per l’azienda bresciana è stato, in particolare, il lancio del nuovo programma nato dalla collaborazione con Luciano Galimberti e studio bgpiù progettazione. Il direttore commerciale Fabio Brignone e il presidente dell’ADI hanno presentato la collezione “Emozioni da Toccare” durante la serata di mercoledì 8 giugno, nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco. La flessibilità produttiva di Artis ha reso possibile concretizzare la nuova idea di rubinetto concepita da Galimberti, volta a sottolineare l’aspetto emotivo di un oggetto spiccatamente funzionale. “Leggermente”, “Precisamente”, “Sensualmente”, “Infinitamente”: le quattro serie proposte si differenziano per la differente foggia della leva, ciascuna ispirata a una sfera emotiva peculiare.

La partnership con Simone Micheli è stata, invece, rafforzata dalla presenza della rubinetteria all’Hybridrestaurant, officina creativa allestita nell’ambito di Ventura Design District. Protagonista, come sempre, è stata la serie Oggetto, declinata in una gamma completa di miscelatori e di accessori per il bagno che ben rappresentano il genio creativo di Micheli e la qualità costruttiva di Artis. La capacità della rubinetteria fondata dalla famiglia Ottelli di muoversi in maniera sempre più attiva nel mondo del design e di assecondare le richieste del mercato contemporaneo in ottica internazionale, unita ad una buona dose di entusiasmo, ha permesso al brand Artis di crescere costantemente. I rubinetti made in Brescia, infatti, sono spesso scelti da hotel e residenze di prestigio, solleticando la creatività di studi di design, come Dainelli studio, al Fuorisalone con Boccaccio7, e di mobilieri in evoluzione, come Mobilduenne – Nucci che ha portato i prodotti Artis all’interno del Salone del Mobile.