È stato inaugurato alla fine di marzo il nuovo stabilimento cinese della multinazionale bresciana Metelli Group, specialista in automotive: il sito produttivo si estende per oltre 17mila metri quadrati nell’area industriale di Changxing, nella provincia di Huzhou. Al taglio del nastro, oltre ai dirigenti Metelli tra cui il presidente Sergio, anche una folta rappresentanza di autorità locali, tra cui i sindaci della città di Changxing e della provincia di Huzhou.

La nuova Metelli Taixin

“La nuova società Metelli Taixin, la cui attività è focalizzata alla produzione e distribuzione di pompe acqua – fa sapere l’azienda in una nota – punta ad essere vicina ai mercati di riferimento, in particolare la Cina e l’intera area Apac (Asia Pacifico: è l’insieme degli Stati le cui coste sono bagnate dall’oceano Pacifico, ndr), attualmente il più grande mercato al mondo per la vendita di vetture, oltre agli Stati Uniti, grazie a una gamma appositamente sviluppata per questo mercato”.

La fabbrica di Changxing è il settimo sito produttivo che fa riferimento a Metelli, azienda operativa anche a Cologne, sede dello storico quartier generale e di 3 impianti produttivi, e poi Castegnato, Borgo San Lorenzo (Firenze), Mondovì (Cuneo) e Madrid, Spagna, dove è presente una filiale di vendita e distribuzione. La storia di Metelli comincia da lontano, dal 1962: da piccola officina meccanica, oggi è un gruppo internazionale da più di 175 milioni di euro di fatturato (nel 2023) e una produzione di oltre 14mila ricambi, distribuiti in 90 Paesi del mondo.