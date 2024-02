Il fatturato è in calo a 174,3 milioni di euro dopo i numeri record dell'esercizio precedente: ma l'utile si mantiene stabile a doppia cifra e sfiora i 12,7 milioni di euro. Sono i dati di bilancio, resi noti da Bresciaoggi, relativi alla Metalli Estrusi spa di Concesio, storica azienda bresciana (aperta dal 1977) specializzata nella produzione di semilavorati in ottone.

La Metalli Estrusi spa

L'azienda si sviluppa su una superficie di 35mila metri quadrati di cui 30mila coperti: è dotata di impianti di colata continua e semicontinua, di un reparto estrusione con presse e di un reparto di trafilatura per barre. In azienda è operativo anche un laboratorio chimico che effettua controlli analitici in tempo reale per analisi chimiche e prove meccaniche e metallografiche.

In tutto sono 96 gli addetti occupati alla Metalli Estrusi di Concesio. Come da tradizione il bilancio è stato chiuso al 30 giugno 2023: vendite per 174,3 milioni di euro (-23,3% rispetto ai 227,4 milioni del 30 giugno 2022) e utile netto a 12,7 milioni (-10,6% rispetto ai 14,2 milioni dell'esercizio precedente). Il patrimonio netto si attesta a circa 151,3 milioni di euro (+8,8%).