150 euro mensili per chi si trasferisce a Mantova: come funziona il bonus

Un bonus da 150 euro per chi decide di andare a vivere a Mantova. A partire da lunedì 6 maggio è possibile accedere al bando "Benvenuti in città", ideato per attirare nuovi residenti con l'incentivo mensile, che verrà erogato per un massimo di 12 mensilità: un contributo di 150 euro per l'affitto per un investimento complessivo di 200mila euro. Il bando è consultabile sito del comune di Mantova e resterà aperto fino all'esaurimento dei fondi a disposizione

Mantova, bonus da 150 euro per chi si trasferisce

Il contributo è rivolto sia alle famiglie che ai single che decidono di prendere la residenza a Mantova, trasferendosi in un alloggio in affitto sul libero mercato o all’interno del Servizio Abitativo Sociale. Al bando possono partecipare anche i giovani con meno di 36 anni già residenti a Mantova, ma in un altro alloggio, che decidono di lasciare la casa di famiglia per iniziare una vita indipendente e magari costruire un nuovo nucleo familiare. Soltanto in questo caso (under 36 già residenti a Mantova) il bonus di 150 euro verrà erogato per 24 mensilità, e non 12.

I requisiti e la domanda

Quali sono i requisiti? Per quanto riguarda i giovani con meno di 36 anni, per poter beneficiare del bonus è necessario un Isee compreso tra i 9.500 e i 40.000, mentre per le altre categorie la "forbice" più stretta, tra 14.000 euro e i 40.000 euro. Inoltre, viene richiesto di possedere la cittadinanza italiana o comunitaria o di essere regolarmente soggiornante, di avere la titolarità di un contratto di locazione registrato in data successiva alla pubblicazione del bando, della durata di almeno 1 anno e con un canone di locazione mensile di almeno 350 euro, e di percepire un reddito da lavoro o, se ricorre il caso, da pensione già al momento della domanda. Come specificato nel bando, le domande verranno processate in base all'ordine di presentazione: la richieste possono essere inviate a partire dalle ore 9 di lunedì 6 maggio 2024, fino all'esaurimento delle risorse. I cittadini interessati possono partecipare compilando il modulo disponibile online, dopo aver effettuato l'identificazione digitale. In caso di esito positivo, la comunicazione verrà inviata all'indirizzo mail fornito dal richiedente sulla domanda.

Il progetto "Abitare Borgochiesanuova"

Sempre a partire dal 6 maggio il comune di Mantova ha lanciato anche un secondo bando, "Abitare Borgochiesanuova", finanziato con 9 milioni di euro dal Pnrr. nell’ambito del Progetto Pinqua. Per i nuclei familiare con reddito tra 14mila e i 40mila euro vengono messi a disposizione in affitto circa 67 appartamenti di prorpietà comunale, collocati appunto nel quartiere di Borgo Chiesanuova. Le case saranno disponibili in due periodi, a settembre e a dicembre: le domande potranno essere inviate fino alle ore 12 di venerdì 28 giugno 2024. Anche in questo caso per partecipare è necessaria la cittadinanza italiana, di un altro Paese Ue o di uno con permessi specifici. Occorre inoltre la residenza, nona vere altre precedenti assegnazioni di alloggi sociali negli ultimi cinque anni, ed avere un lavoro in Lombardia. In fase di assegnazione, alcune categorie avranno delle "corsie" preferenziali: si tratta delle coppie di under 36 di nuova formazione e dei cittadini o dei nuclei familiari non residenti a Mantova che decidono i trasferirsi nell'alloggio assegnato.



Fonte: Today.it