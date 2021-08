Lumezzane: l'Industria Saleri S.p.A. acquisisce la Ruville

Nuovo importante investimento per la Saleri Italo S.p.A. di Lumezzane, che si rilancia nel business aftermarket attraverso l'acquisizione dei diritti globali del marchio Ruville, e della C.D.C. S.r.l., l’azienda fiorentina leader nella produzione e commercializzazione di componenti motore per autoveicoli, operante nel settore automotive.

Ad annunciarlo è Basilio Saleri, presidente di Industrie Saleri Italo S.p.A, “Queste due operazioni complementari rappresentano la base del nostro impegno finalizzato al rilancio di Saleri nel business aftermarket – ha dichiarato Basilio - Il brand Ruvile si affianca al nostro brand storico SIL rafforzando la presenza a livello internazionale, mentre C.D.C. assicura quel dinamismo operativo necessario a rispondere in modo sempre più tempestivo ed efficace alle esigenze dei clienti Aftermarket”.

Fondata nel 1942, l’industria Saleri Italo S.p.A. è ora a capo di un gruppo internazionale (“Saleri Group”) leader nello sviluppo di soluzioni Thermal Management per l’industria automotive. L’attività opera principalmente come fornitore Tier 1 per il primo equipaggiamento (OEM) : produce e vende soluzioni di Thermal Management e kit di distribuzione anche per il mercato indipendente aftermarket. La Saleri distribuisce i suoi prodotti in 65 mercati del mondo e produce un fatturato di oltre 150 milioni di euro.

Ruville: azienda leader nel settore automotive

Nata ad Amburgo, in Germania, nel 1922, Ruville è specializzata nella produzione di parti del motore, telaio e assistenza nell' aftermarket automobilistico globale per le parti di auto. Ruville sviluppa, produce e fornisce pezzi di ricambio in qualità originale per tutti i principali modelli di veicoli europei e asiatici. Dal 2001, ha preso parte alla divisione automotive aftermarket del gruppo Schaeffler, ed è responsabile del business globale di parti ricambio e soluzioni di riparazione per autoveicoli, veicoli commerciali e trattori.