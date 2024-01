Arriva il 2024 e il paese è un po' più triste: chiudono due negozi storici

Due saracinesche che si abbassano e un pezzo di storia lonatese che se ne va per sempre. Con l'arrivo del nuovo anno, i residenti del comune gardesano hanno dovuto dire addio a due storiche insegne: quella della gioielleria Susara e quella della tabaccheria Malagnini.

Il primo negozio era aperto da 43 anni ed era ovunque conosciuto, trovandosi su corso Garibaldi, la strada che attraversa il centro storico sulla direttiva Brescia-Lago di Garda. Susara, inoltre, era attivo con gli altri commercianti nella promozione turistica ed è stato tra i fondatori del celebre Mercantico.

La seconda attività, invece, ha dovuto salutare agli affezionati clienti dopo ben 53 anni: si trovava in via Tarello, la strada che dalla piazza principale scende verso corso Garibaldi; era gestita dalla sorelle Clara e Giancarla, un negozio imprescindibile anche per chi amava giocare al Lotto.

In entrambi i casi, le botteghe hanno chiuso non per motivi di crisi economica, ma per assenza di cambio generazionale. Le piccole botteghe e le attività di vicinato, inoltre, hanno sempre meno appeal sui giovani: nei prossimi mesi si vedrà se ci saranno dei nuovi arrivi nei locali rimasti ormai vuoti.