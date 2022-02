Azienda chiude dall'oggi al domani: decine di lavoratori a rischio

La notizia è uno shock per i 25 dipendenti dell'azienda con sede a Lonato del Garda: la multinazionale svedese Husqvarna ha infatti annunciato la volontà di chiudere lo stabilimento e avviare una procedura di licenziamento collettivo. All'origine della decisione ci sarebbe un calo del fatturato legato all'andamento negativo del mercato, a causa della pandemia, e la conseguente riduzione dei margini di profitto.

Lo stabilimento di Lonato produce utensili per l'edilizia: nell'azienda bresciana, come detto, lavorano 25 dipendenti che il sindacato Fim Cisl – prima rappresentanza all'interno della fabbrica – ha riunito in assemblea per una prima valutazione della situazione e per condividere la strada da intraprendere.

“Siamo determinati – fa sapere Stefano Olivari, segretario provinciale dei metalmeccanici della Cisl – a verificare tutte le soluzioni alternative alla chiusura della fabbrica, per salvaguardare l'occupazione e l'attività industriale”. Ma è soltanto l'inizio di una lunga lotta di difesa del posto di lavoro.