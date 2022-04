Lombardia locomotiva dell'export: vale 135 miliardi

La Lombardia è la locomotiva dell'export italiano con 135 miliardi di esportazioni, pari al 26% del totale nazionale. Importanti anche le performance del 2020/21 che hanno fatto segnare un +6,6% rispetto al 2019/20 periodo precovid, simile al dato nazionale che ha raggiunto, a livello nazionale, 516 miliardi di euro un +7.5% rispetto al precovid.

Questi i dati emersi nel corso degli Stati generali dell'Export in Lombardia, organizzati da ICE, Italian Trade Agency e Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale a Palazzo Lombardia, cui hanno partecipato il presidente Attilio Fontana e l’assessore alle Sviluppo economico, Guido Guidesi.

"La Cabina di regia nazionale per l'internazionalizzazione e il Patto per l'export - ha spiegato Fontana - sono le sedi in cui tracciare le direttrici per la ripresa di competitività e per far fronte alla crisi energetica. La straordinaria vitalità del tessuto imprenditoriale lombardo e i dati incoraggianti dell'export 2021 non possono da soli frenare gli impatti su energia, mercati finanziari, commercio internazionale e logistica".

Gli effetti della crisi russo-ucraina

Il governatore ha quindi elencato gli effetti della crisi russo-ucraina: "Risultano pesantemente compromessi gli scambi commerciali con i Paesi interessati - ha detto - ma è ancor più preoccupante il nuovo shock sui prezzi medi delle materie prime energetiche e non, l'impatto sulle forniture, in termini di disponibilità e tempi di approvvigionamenti, le conseguenze finanziarie sul sistema internazionale dovute al crollo del rublo e alla crisi delle banche russe".

"L'export totale annuo della Lombardia - ha proseguito - che si concentra in primis nei comparti meccanica, moda, chimica, vale l'1,6% verso la Russia e lo 0,4% verso l'Ucraina. Tuttavia, quando si parla di crisi energetica, è necessario considerare gli effetti che ne deriverebbero sull'intero sistema imprenditoriale e, purtroppo, anche sulla coesione sociale e politica delle nostre società".

Concludendo il presidente Fontana ha sottolineato la necessità di "considerare tutti questi fattori per porsi di fronte a quella che potrebbe definirsi come una nuova geografia dei flussi commerciali e di investimenti che andrà affrontata in maniera compatta ed unita, a livello nazionale ed europeo".

Lombardia leader anche in Europa

"La Lombardia ha dimostrato anche nell'ultimo trimestre dello scorso anno – ha continuato Guidesi - di essere la locomotiva d'Italia e tra le regioni leader in Europa; un dato particolarmente significativo è stato quello del fatturato record sulle esportazioni. Non vogliamo fermarci, sembra paradossale visti i numeri, ma la nostra intenzione, condivisa da tutto il sistema lombardo, è quella di mettere più imprese possibili nelle migliori condizioni per poter ulteriormente contribuire al valore delle esportazioni. Dobbiamo proseguire con il continuo confronto con le imprese lombarde e con le associazioni di categoria così da poter mettere in campo strumenti e misure flessibili e concrete nella piena collaborazione tra istituzioni pubbliche che si integrano e non si sovrappongono nella messa in campo di strumenti a supporto. il protocollo firmato con ICE va proprio in questa direzione".

"Le Regioni - ha aggiunto Carlo Ferro, presidente dell'Ice - sono i nostri partner nell'ambito delle collaborazioni del sistema Paese più vicine al territorio, più vicini alle imprese interpreti delle necessità delle imprese. Da qualche tempo abbiamo avviato un dialogo che consente di facilitare i nostri interventi. E il nostro obiettivo con questi Stati Generali è quello di poter raggiungere il più numero più ampio possibile di imprese. E' stata avviata una collaborazione con le Camere di Commercio e con le Regioni anche grazie al protocollo di intenti firmato proprio con Regione Lombardia lo scorso dicembre. La Lombardia per Ice ha rappresentato nel 2020/21 55 iniziative con 1227 partecipanti e 2101 di operatori esteri. Il 58% dei fondi in Lombardia sono andati a vantaggio di Fiera Milano".

Ferro ha voluto sottolineare come siano stati messi a disposizione "15 milioni di euro per iniziative di promozione aggiuntive per quei prodotti che erano destinati ai mercati di Russia, Bielorussa e Ucraina che, nel brevissimo termine, devono trovare sbocco su altri mercati".