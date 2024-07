Tutti conoscono il marchio DimmidiSì, ma non tutti sanno che è bresciano doc: l'azienda che produce le celebri zuppe, i piatti pronti e le insalate, La Linea Verde, ha infatti sede a Manerbio, operativa dal 1991 e oggi leader in Europa nella produzione di insalate in busta e piatti pronti freschi, con oltre 1.600 dipendenti e 8 siti operativi attivi in Italia e all'estero (Spagna, Serbia e Francia), dove ogni giorno vendono prodotti 2 milioni di pezzi e lavorate 250 tonnellate di materia prima.

Il bilancio 2023

Pochi giorni fa sono stati resi noti i risultati del bilancio 2023: incrementi di volume e di fatturato, fa sapere l'azienda, “nonostante le complessità che hanno segnato lo scenario nazionale e internazionale e il rincaro delle materie prime”. La Linea Verde ha fatto registrato un fatturato superiore ai 356 milioni di euro, in aumento del 4,6% rispetto ai 340 milioni del 2022: “Una crescita organica, frutto di un'espansione del business e di un aumento della produzione e delle vendite”, si legge in una nota. In miglioramento anche l'ebitda, il margine operativo lordo, che si attesta a quota 28,1 milioni di euro.

Il marchio DimmidiSì

Il brand più conosciuto, come detto, è DimmidiSì: secondo dati Nielsen, i prodotti DimmidiSì nel 2023 sarebbero stati consumati da più di 7 milioni di famiglie soltanto in Italia. “L'obiettivo – continua l'azienda in una nota – è quello di ingaggiare nuovi target con proposte sempre uniche”. Due i nuovi prodotti in arrivo: il kit Insalatona DimmidiSì, per insalatone homemade (fatte in casa), e il Wrap Kit DimmidiSì, che all'insalata e al condimento aggiunge anche delle tortillas da farcire. Nella categoria delle zuppe fresche il marchio, con una quota di mercato del 40%, si conferma il brand con la più alta penetrazione nelle famiglie italiane.

In Italia (e in Europa) La Linea Verde è presente con impianti produttivi a Manerbio, quartier generale, a Terralba in Sardegna, nella Piana del Sele in Campania: oltreconfine gli stabilimenti si trovano a Senas (Francia), Tudela, Lodosa e El Jimenado (Spagna), Dobrinci (Serbia). I prodotti de La Linea Verde sono venduti e distribuiti in tutto il continente, dalla Svezia alla Gran Bretagna, dalla Germania ai Paesi baltici.