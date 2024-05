"La nostra società si trova nella necessità di procedere a una riduzione di personale pari a 54 dipendenti, rispetto ai 402 attualmente in forza nell'unità produttiva di Travagliato". È quanto si legge in una lettera firmata da Gianluca Mazzantini, nominato amministratore delegato di Antares Vision lo scorso febbraio per fronteggiare un periodo complicato per la società quotata su Euronext STAR Milan. L'avvio della procedura di licenziamento collettivo è già stata annunciata alle parti in causa, alla Regione e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Per la giornata di oggi, i sindacati hanno programmato un'assemblea con i lavoratori che probabilmente saranno coinvolti dal drastico taglio del personale.

Antares Vision è una multinazionale bresciana (quartier generale a Travagliato) specializzata nella digitalizzazione di prodotti e filiere attraverso tracciabilità, ispezione per controllo qualità e gestione integrata dei dati, con clienti in oltre 60 Paesi e più di 1.300 dipendenti. A febbraio, la società avevo reso noti i risultati preliminari del bilancio dello scorso anno (al 31 dicembre 2023 in formula unaudited), con ricavi consolidati in calo tra i 215 e i 220 milioni di euro, margine operativo lordo tra i 13 e i 15 milioni, posizione finanziaria netta a quota 103 milioni.



La decisione del licenziamento di massa pare essere collegata alla contrazione della marginalità operativa lorda, che – a detta della società – sarebbe causata dalla forte crescita dei costi del personale e dei servizi esterni, considerando che l'ammontare del fatturato è rimasto stabile. Nonostante la tenuta dei ricavi, negli ultimi tre anni il margine operativo lordo è letteralmente crollato, da qui la decisione di una pesante ristrutturazione interna, anche dal punto di vista dell'occupazione che coinvolgerà lo stabilimento di Travagliato: come spesso accade in questi casi, a pagare in modo gravoso saranno i lavoratori. Ora si attendono le strategie dei sindacati per cercare di opporsi alla decisione, che rischia di segnare il futuro di tante famiglie bresciane.