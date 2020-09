Da Auchan a Conad, nuovo volto per il supermercato di Leno: la riapertura

La provincia di Brescia al centro di un altro cambio d'insegna tra supermercati, frutto dell’accordo sottoscritto da Conad e Auchan per il passaggio delle attività di quest’ultima.

L’Auchan di Leno è stato riconvertito a tempo record anche grazie agli ex addetti della catena francese – per i quali nella nuova gestione sono stati mantenuti gli impegni occupazionali – che hanno collaborato alla riorganizzazione completa del punto di vendita al fine di poterlo riaprire nei tempi prefissati. Dalle 8 di questa mattina, mercoledì 2 settembre, è aperto al pubblico e veste l’insegna Conad.

Nel nuovo punto vendita è stata posta attenzione all’offerta di prodotti freschi italiani, con un cambio di indirizzo rispetto alla precedente gestione. Spazio anche al biologico e salutistico, gluten free e senza lattosio, e alle produzioni locali (sono presenti prodotti a km 0). In occasione della riapertura sono state inoltre attivate alcune isole promozionali.

“Apriamo questo punto vendita in un momento particolare, difficile e delicato per tutti. Un sentito ringraziamento va ai soci e a tutti i dipendenti per l’alto senso di responsabilità che stanno mostrando in questi giorni di grande difficoltà per il Paese. Andiamo avanti nonostante tutto, consapevoli del clima di grande apprensione che attraversa tutti noi e le nostre Comunità", ha dichiarato l’amministratore delegato di Conad Centro Nord Ivano Ferrarini.

"Il cliente troverà risposte convenienti e moderne, con massima attenzione alla centralità dei freschi e al legame con il territorio - ha poi aggiunto -. Un ulteriore ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato con grande professionalità e collaborazione per permettere la riapertura con le nuove insegne, in tempi brevi e con obiettivi di grande sfida". Il supermercato resterà aperto da lunedì a sabato, dalle 8 alle 20, e domenica domenica dalle 9 alle 13 e 15.30 alle 19.