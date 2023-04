Bonus da mille euro a chi porta un amico in azienda

150 addetti in sei sedi, con l'obiettivo di arrivare a 180 entro il 2023: per un'azienda di Pisogne è una vera e propria caccia al dipendente, per la quale saranno coinvolti anche gli attuali lavoratori. Ammonta a 1.000 euro infatti il bonus che l'azienda ha promesso ad ogni dipendente qualora riesca a convicere un amico o un parente a farsi assumere.

La società, di stanza a Pisogne, ha sedi anche a Torbole Casaglia, Milano, Genova, Cuneo e Padova. Il core business sono le infrastrutture per la telefonia, un settore in costante crescita da anni. Nel 2022 l'azienda ha raggiunto i 13 milioni di fatturato.

Al momento le figure professionali che si cercano sono H&S -Compliance Manager, tecnico antenne Wireless, tecnico installatore antenne - Antennista e Assistente Tecnico d'ufficio Impianti Telecomunicazioni. Lo stipendio iniziale garantito è di 1.500 euro riservato a chi deve imparare il mestiere, mentre per chi offre professionalità più sviluppate le cifre sono ben più alte.