Iveco Group chiude il 2023 con un fatturato pari a 16,213 miliardi di euro, in crescita del 12,9% sull'anno precedente: l'ebit (risultato ante oneri finanziari) si attesta a quota 940 milioni, in aumento di 413 milioni rispetto al 2022, l'utile netto (adjusted) è infine pari a 352 milioni di euro. Buone notizie in busta paga anche per gli oltre 14mila occupati del gruppo in Italia: con lo stipendio di febbraio sarà erogato un bonus in media pari a 1.000 euro lordi per ciascun lavoratore.

Tra gli stabilimenti interessati c'è anche quello di Brescia, dove si producono veicoli commerciali e veicoli speciali: nell'elenco anche le fabbriche di Torino (motori e autobus), Bolzano, Vittorio Veneto, Piacenza, Suzzara e Foggia. Anche il personale non impiegato in fabbrica riceverà il bonus.

I numeri di Iveco Group

Lo fa sapere la società in una nota, a margine delle comunicazioni relative al bilancio 2023. Iveco Group, ricordiamo, fa parte del gruppo Exor (famiglia Agnelli): è (ri)nato nel 2022 a seguito della scissione definitiva da CNH Industrial. Sotto l'egida Iveco si contano ben 8 marchi, tra cui Heuliez, Astra, Magirus, Idv per mezzi militari e di protezione civile: il gruppo impiega oltre 35mila persone nel mondo con 20 siti produttivi e 29 centri di ricerca e sviluppo.