Supermercato, ristoranti, pasticceria e wine bar, tutti in uno: il nuovo mega-store

Con qualche settimana di inevitabile ritardo causa coronavirus ha finalmente aperto i battenti all'Elnòs Shopping di Roncadelle il nuovo It's Market, acronimo di Italian Taste Society: è un nuovo concept nel settore della grande distribuzione, una sorta di supermercato 2.0 che nasce dalla collaborazione tra Italmark, Elnòs e Ingka Centres, e che potrebbe presto essere esportato anche in altri centri commerciali del gruppo.

Il nuovo maxi-store si sviluppo per oltre 3mila metri quadrati di superficie, di cui 1.877 dedicati alla vendita e 487 alla somministrazione: per realizzarlo ci sono voluti più di 9 milioni di euro. Il nuovo supermercato darà lavoro a circa 70 persone, aperto tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle 9 alle 21, con orario continuato.

Tutte le novità del supermercato

Nel settore vendita saranno presenti i classici prodotti Consilia (gruppo Italmark) oltre che i grandi marchi della tradizione italiana e internazionale, e un occhio di riguardo al chilometro zero, al biologico e più in generale ai produttori locali (i casoncelli di Barbariga, pizze e focacce prodotti da fornai nostrani, solo per citarne alcuni). I prodotti al top di gamma saranno identificati come “Eccellenze d'Italia” o “Produttori locali”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bar e ristoranti al fianco del maxi-store

Dal punto di vista della somministrazione, all'interno del maxi-store sarà presente una griglieria “Dry Aged”, con carni “invecchiate” e frollate, una gastronomia con primi, secondi e contorni, lo spazio “Greenerie” con frullati di frutta, smoothies e centrifughe, oltre alla “Hamburgeria 62 gradi” (che richiama la temperatura di cottura), un angolo grill e fritti, wine bar e sushi. Appena fuori dal supermercato spazio al ristorante “Armonico Bistrò” e alle nuove “filiali” di due storici locali bresciani: la gelateria Bedont e la pasticceria Zilioli.