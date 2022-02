Its Lonati e il distretto della calza a caccia di giovani per la ripartenza: formare per assumere

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Its Machina Lonati in collaborazione con Adici (Associazione Distretto Calza e Intimo) e con il supporto del Csc (Centro Servizi Impresa) di Castel Goffredo hanno lavorato in sinergia con le aziende del territorio per realizzare un ambizioso progetto: assumere 10 giovani risorse che potranno, con un contratto di apprendistato di un anno, coniugare formazione e lavoro.

Avranno l’opportunità di lavorare in aziende di settore e al contempo essere supportati da professionisti che daranno loro solide competenze tecniche nell’ambito della meccatronica, della tecnologia e programmazione delle macchine per calze e seamless. Al termine del percorso gli studenti acquisiranno un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore di Tecnico Addetto alle macchine di produzione calze e seamless.

E' previsto un contratto di assunzione in apprendistato di un anno che prevede lavoro, formazione in aula e formazione on the job. Partecipare all’iter di selezione permetterà ai candidati di entrare fin da subito nel mondo del lavoro attraverso un contratto di apprendistato e intraprendere un percorso formativo e di crescita che alterna lezioni frontali e training sul campo in aziende del settore. L’opportunità è riservata a disoccupati/inoccupati in possesso di un diploma di maturità o una qualifica di IV anno di un percorso IeFP.

I destinatari non devono aver compiuto 25 anni alla data di avvio del percorso. Il corso di formazione d’aula si svolgerà nella sede del Centro Servizi Calze a Castel Goffredo e negli spazi dell’azienda Artemisia. Le aziende che assumeranno gli apprendisti hanno sede a Castel Goffredo, Borgosatollo, Guidizzolo, Carpenedolo, Brescia, Botticino e Gottolengo. Per maggiori informazioni visitare il sito www.itsmachinalonati.it Per accedere alla selezione e ricevere informazioni sulle iscrizioni è necessario contattare l’Ufficio Orientamento di ITS Machina Lonati orientamento@itsmachinalonati.it Tel. 030 300671 WhatsApp 375 5610875