Capriano del Colle: ItalPresseGauss riceve il premio innovazione Metef

L’azienda bresciana ItalPresseGauss ha ricevuto alla fiera Mecspe Bologna nell’ambito del percorso alluminio by Metef, il Premio Innovazione 2023. “Un premio per la categoria Macchine e Impianti - ha spiegato il presidente di Metef Mario Conserva - che viene conferito per specifici contenuti innovativi in macchine di pressocolata senza ginocchiera, anche di grandi dimensioni”. In particolare tra i motivi del riconoscimento ci sono le "significative riduzioni di peso per la pressa, consentendo risparmio energetico sia in fase di costruzione che di utilizzo. La conseguente riduzioni di emissioni di CO2 stimata nell’arco di 10 anni di funzionamento di una pressa di nuova concezione - continuano le motivazioni - dimostra l’efficacia di un concreto approccio eco-sostenibile all’innovazione industriale". ItalPresseGauss è azienda leader nel settore delle tecnologie per la colata getti ed offre macchinari, celle di lavoro automatizzate e servizi di assistenza di alta qualità.

"Il Premio Innovazione Metef - ha sottolineato Mario Conserva - è stato istituito nel 2010 e nelle diverse edizioni dell’evento fieristico ha segnato lo sviluppo della tecnologia in particolare nei segmenti di fonderia getti, estrusione e trattamenti superficiali. Il nostro premio diffonde il concetto di lavorare sulla creatività, di cercare il nuovo, è una spinta all’emulazione di chi fa ricerca ed innovazione". Nel corso dell'evento sono state premiate altre 5 realtà virtuose del comparto alluminio: Consorzio Intals-Fondmetal-Università di Padova; St Powder Coatings Spa; I Comptech Rheocasting AB; Laminazione Sottile Group; Voestalpine High Performance Metals Italia Spa.