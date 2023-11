Addio Italcementi, la svolta: ora anche il nome parla tedesco

Lo sguardo al futuro di Italcementi: lo storico brand del cemento italiano – attivo da 160 anni – diventa oggi Heidelberg Materials, il gruppo tedesco secondo produttore di cemento al mondo (3mila siti produttivi in oltre 50 Paesi) che completa così il percorso avviato nel 2016 con l'ingresso di Italcementi in HeidelbergCement. La svolta nel nome interessa anche la cementeria bresciana tra Rezzato e Mazzano, che occupa 150 dipendenti e dove negli ultimi anni sono stati investiti più di 200 milioni di euro per ammodernare il ciclo di produzione e ridurre di oltre 80% le emissioni.

“La decisione di unire il gruppo e di parlare con una sola voce – spiega Roberto Callieri, amministratore delegato dalla nuova Heidelberg Materials Italia Cementi spa – rappresenta per Italcementi e le altre filiali un momento di svolta nel proprio percorso storico, con comprensibili impatti anche emotivi. Sarà la capacità di rispondere ai cambiamenti che ci attendono, adattandosi ai nuovi scenari e cogliendo nuove opportunità, che permetterà di gettare le basi di una società evoluta e pronta a fronteggiare le nuove sfide che attendono noi e le future generazioni”.

"Un cambiamento epocale"

Il passaggio al nuovo brand, come detto, completa il percorso iniziato nel 2016 con l'ingresso Italcementi nel gruppo HeidelbergCement. Il gruppo lo scorso anno ha cambiato il proprio nome in Heidelberg Materials, a rappresentare la più ampia gamma di materiali e soluzioni per il settore delle costruzioni. “Italcementi e le altre realtà del gruppo – si legge in una nota – si sono unite a questo percorso per affrontare con un unico brand il cambiamento epocale che il mondo del cemento e dei materiali per le costruzioni stanno vivendo, in linea con l'evoluzione del sistema produttivo verso la decarbonizzazione e la digitalizzazione”.