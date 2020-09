La fine di un'epoca: dopo oltre 30 anni chiude storico negozio del centro

Da qualche settimana un eloquente cartello e un post su Facebook annunciavano una decisione ormai presa da tempo: sconti eccezionali e imperdibili occasioni per cessata attività. E così è stato, fino all'ultima domenica di agosto: ha chiuso i battenti, e per sempre, lo storico negozio Buizza di via Campo a Iseo.

Aperto nel 1988 da Marzia Brescianini Buizza, è uno dei tanti negozi storici del centro d'Iseo. Da lì sono passate generazioni di iseani e turisti per acquistare scarpe, borse e accessori in pelle. Ora Marzia ha deciso di gettare la spugna, dopo 40 anni di lavoro, e godersi la pensione.

Una decisione sofferta ma programmata da tempo. Diversi i motivi: dalla mancanza di un cambio generazionale, alla concorrenza di centri commerciali e portali per gli acquisti online.

Quello di Marzia è l'ultimo di un lunga serie di negozi che hanno chiuso, tanto che molte vetrine del centro sono ormai vuote. La serranda nel negozio di via Campo però non resterà abbassa per molto: a breve aprirà un nuovo punto vendita di una nota boutique iseana.