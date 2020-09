Verso l'ultima spesa: chiude grosso supermercato, a casa 26 lavoratori

Un altro supermercato dell'ex gruppo Auchan si prepara a chiudere i battenti: da giovedì serrande abbassate anche all'Ipersimply di Orzinuovi, con 26 lavoratori che finiranno in cassa integrazione fino a nuovo ordine. Trattative in corso, nella speranza di un inserimento di un nuovo marchio della grande distribuzione. Non si esclude nemmeno un reintegro dei dipendenti in altri store di Conad.

Da sabato 3 ottobre chiuderà anche l'Ipersimply di Castenedolo: un'altra chiusura che ha fatto parecchio rumore, anche perché – a detta degli stessi lavoratori – la fine del punto vendita è stata decretata da un cartello affisso all'ingresso, dedicato ai clienti, senza alcuna comunicazione ufficiale ai dipendenti (che sono circa 50).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La cessione di Auchan a Conad

Le chiusure degli store a marchio Simply e Auchan sono conseguenza della vendita dei supermercati del ramo italiano del colosso francese, acquisiti in gran parte da Conad (ora il primo retailer della penisola per fatturato): nell'operazione sono rimasti coinvolti anche 1.200 lavoratori bresciani. Alcuni store sono stati ceduti ad altre catene (come Bennet, Carrefour o Il Gigante, che ha aperto anche a Brescia) mentre per altri si è scritto il triste epilogo.