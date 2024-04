Shopping milionario per Intred spa, azienda bresciana del settore delle telecomunicazioni operativa dal 1996 e che oggi gestisce una rete in fibra ottica di oltre 11mila chilometri, fatturato a 50,1 milioni di euro nel 2023: la società ha comunicato il closing dell'operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Connecting Italia srl, avvenuta mediante acquisto delle relative azioni della società Aliedo spa.

L'operazione prevedeva un corrispettivo pari a 3,6 milioni di euro per l'acquisto del 100% del capitale sociale di Connecting Italia: Intred ha corrisposto infine un importo di 3,25 milioni, calcolato al netto della Pfn (posizione finanziaria netta) al 31 ottobre 2023, che sarà oggetto di successivo aggiustamento sulla base della Pfn calcolata al 3 aprile (la data del closing). L'azienda Connecting Italia ha chiuso il 2023 con un fatturato di 2,8 milioni di euro e margine operativo lordo (ebitda) superiore al 20%.

I dettagli dell'operazione

“Siamo orgogliosi di aver completato questa acquisizione – spiega Daniele Peli, co-founder e ad di Intred – con una realtà che riteniamo strategica, considerando che ci consentirà di aumentare la dimensione del nostro business e contemporaneamente migliorare la marginalità della società acquisita grazie alla migrazione progressiva della clientela”. Lo studio legale Gianni&Origoni ha agito quale advisor legale per conto di Intred: Bdo Italia si è occupata della due diligence finanziaria, lo Studio associato Palini&Bergamini della due diligence giuslavoristica e previdenziale, mentre Sts Legal ha agito quale advisor fiscale. A fianco di Aliedo lo studio legale Advant Nctm (come advisor legale) e TbAdvisor per quanto riguarda gli aspetti finanziari e fiscali.