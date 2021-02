Intesa Sanpaolo cerca giovani per diventare agenti commerciali

Intesa Sanpaolo è in cerca di giovani candidati, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, con una forte motivazione verso il mondo assicurativo e finanziario. Per i giovani selezionati vi sarà la possibilità di intraprendere un percorso di carriera nel ruolo di Agente Junior all'interno della Società Agents4You.

La nuova rete aziendale

Agents4You è una nuova rete agenziale controllata al 100% da Intesa Sanpaolo. La sua mission è quella di rappresentare, nell’ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo, il centro di competenza dedicato all’esercizio dell’attività di promozione e offerta di prodotti di finanziamento, servizi di pagamento e prodotti “bancassicurativi”.

Le risorse selezionate entreranno a far parte di una rete di agenti in grado di operare fuori sede grazie a strumenti e canali digitali messi a disposizione dalla Società. Avranno l’opportunità di sviluppare la propria capacità nel gestire il cliente, attuale e potenziale, offrendo consulenza “bancassicurativa” per soddisfarne i bisogni sia espliciti che impliciti.

Requisiti

Agents4You persone tra i 18 e i 30 anni che abbiano:

una Laurea o un Diploma Quinquiennale;

un approccio consulenziale o desiderio di svilupparlo;

talento nel pianificare e organizzare le attività;

capacità di lavorare per obiettivi e voglia di raggiungere il risultato.

Sono gradite ma non indispensabili:

una breve esperienza in ambito commerciale;

iscrizione agli elenchi OAM (Organismo Agenti e Mediatori) o al registro RUI dell’IVASS.

Agents4You punta sulla flessibilità per permettere di raggiungere gli obiettivi gestendo in autonomia il proprio tempo e le proprie attività e sulla spendibilità di un Brand riconosciuto dai clienti. Ogni agente viene affiancato da un team leader per apprendere e migliorarsi. Inoltre viene dotato di strumenti digitali per svolgere il proprio lavoro fuori sede, oltre ad una formazione specializzante pensata per il proprio sviluppo professionale.

L’opportunità di diventare Agente Junior all’interno della Società Agents4You è aperta in tutta Italia.

Cliccate qui per maggiori informazioni sul processo di selezione.

Per inoltrare la vostra candidatura cliccate qui.