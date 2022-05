Vedrai e Giustacchini Printing insieme per il noleggio operativo dell’Intelligenza Artificiale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Consentire alle piccole e medie imprese di accedere alle soluzioni di Intelligenza Artificiale anche tramite lo strumento del noleggio operativo: nasce con questo obiettivo la partnership tra Vedrai, società specializzata nello sviluppo di soluzioni basate su AI per supportare le decisioni di imprenditori e manager, e Giustacchini Printing, nata nel 2013 come divisione tecnologica e informatica dello storico Gruppo bresciano di forniture e servizi per l’ufficio. Oggi diventa sempre più necessario, per le imprese, dotarsi di strumenti che possano migliorare la produttività aziendale, senza incidere in maniera eccessiva sul proprio bilancio: il noleggio operativo, storicamente, rappresenta l’occasione per servirsi di strumenti e servizi per un certo periodo di tempo o a lungo termine, dilazionandone il costo.

Nel caso specifico della collaborazione tra Vedrai e Giustacchini, il noleggio operativo facilita l’adozione delle soluzioni di Intelligenza Artificiale da parte delle PMI, che sono così in grado di "rateizzare" il costo del set-up iniziale in canoni mensili.

Con un investimento ridotto, quindi, le aziende possono approcciare l’Intelligenza Artificiale di Vedrai in modo più snello e accessibile e compiere un passo avanti nel rendere più smart il proprio lavoro. La soluzione di Intelligenza Artificiale di Vedrai, società fondata a maggio 2020 da Michele Grazioli, oggi Presidente e CEO, affianca manager e imprenditori a prendere decisioni in modo più consapevole, riducendo il costo di scelte sbagliate.

Per farlo, Vedrai si serve di agenti virtuali che, monitorando milioni di dati interni e variabili esterne, riescono a calcolare l’impatto futuro di ogni decisione aziendale. Ora Giustacchini Printing collabora con Vedrai per offrire alle PMI la possibilità del noleggio operativo: obiettivo di Giustacchini Printing è promuovere tra le aziende il modello della subscription, accompagnandole dall’utilizzo al possesso di beni e software tecnologici al fine di innovarsi.

Come spiega Davide Danesi, amministratore Delegato di Giustacchini Printing: “La nostra missione è aiutare le aziende ad abbracciare il modello della subscription economy, attraverso il veicolo della locazione operativa: grazie a questa partnership, Giustacchini Printing supporterà Vedrai nel portare al mercato innovative soluzioni di subscription dei propri prodotti di intelligenza artificiale, per offrire alle aziende la possibilità di prendere sempre la decisione migliore, in ogni situazione”.

"La collaborazione con Giustacchini Printing consente a Vedrai di democratizzare ulteriormente l'intelligenza artificiale, portandone le opportunità a una platea ancora più ampia di piccole e medie imprese", spiega Renato De Marco, Presales Manager di Vedrai SpA. “Attraverso gli strumenti predittivi dell’Intelligenza Artificiale, Vedrai aiuta le aziende ad agire preventivamente a livello strategico. Migliorando le prestazioni, le aziende acquisiranno una consapevolezza che permetterà loro di affrontare i cambiamenti di domani”.