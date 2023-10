Annata da record per Innova Group, storica azienda bresciana nel settore del cartone ondulato le cui origini risalgono al lontano 1972, quando il patron Giovanni Pedrotti (scomparso nel 2004) fondò la Ibo Ondulati di Caino. Proprio a Caino resiste il quartier generale di un gruppo che ha da poco celebrato il cinquantesimo anniversario di attività: con un’annata, come detto, da record.

I numeri del gruppo

Qualche numero dal bilancio. Nel 2022 il fatturato vola a 161 milioni di euro, oltre il 52% in più rispetto ai 105 milioni del 2021 (che già furono da primato): il margine operativo lordo (ebitda) si attesta a quota 37,2 milioni (+80%), l’utile netto sfiora i 15,5 milioni di euro (+79% sul 2021).

Sono 289 i dipendenti del gruppo con stabilimenti a Caino e Borgo San Giacomo, nel Bresciano, a Erbè in provincia di Verona e a Fontanella in quella di Bergamo. L’azienda è specializzata nella produzione di packaging in cartone ondulato (ripiani, espositori, scatole americane, pall box, fustellati speciali e vari prodotti innovativi), con oltre 150mila tonnellate prodotte l’anno.

Nel 2022 sono stati investiti oltre 10 milioni di euro, in particolare per il nuovo stabilimento di Borgo San Giacomo (qui è stato trasferita la factory di Torbole Casaglia) e per l’acquisto di terreni nelle tre province di riferimento del gruppo, per l’ampliamento degli impianti. Già investiti 4 milioni e mezzo di euro anche nel 2023.