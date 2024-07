Crollano i prezzi delle auto usate dopo gli incentivi per le elettriche

Con il via libera a giugno degli incentivi statali 2024 per l’acquisto di auto non inquinanti il mercato dell’auto ha subito importanti cambiamenti, in particolare ha ricevuto quella spinta che attendeva da tempo facendo registrare un boom di nuove immatricolazioni. In pochissime ore, infatti, sono terminati i 200 milioni di euro stanziati dal governo per le auto elettriche, spingendo al ribasso anche i prezzi dei veicoli green usati. Facciamo il punto della situazione cercando di dare uno sguardo anche al futuro.

Ecobonus auto 2024, prenotato sinora il 61% delle risorse

L’ora X per i tanto attesi incentivi auto 2024 è scattata alle ore 10 del 3 giugno 2024. Da allora si sono registrati importanti cambiamenti nelle scelte di acquisto degli automobilisti italiani, con inevitabili ripercussioni su tutto il mercato dell’auto, positive e negative naturalmente, a seconda dei casi. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che finora sono 118.015 le prenotazioni totali per l'Ecobonus auto ammesse al beneficio fiscale, per un valore complessivo di quasi 421 milioni di euro, pari al 61% delle risorse messe a disposizione, vale a dire 950 milioni in tutto. Oltre l'84% delle richieste sono state effettuate nei primi 30 giorni da persone fisiche, mentre per le elettriche c'è stato quasi un testa a testa con le persone giuridiche.

Incentivi auto 2024 fondi residui - Foto Mise

Gli incentivi auto per le elettriche sono andati a ruba. In sole 9 ore i soldi messi a disposizione dal governo si sono praticamente azzerati (del perché ne abbiamo parlato qui), mentre per altre categorie risultano ancora esserci centinaia di milioni di euro a disposizione. Come ad esempio per moto e ciclomotori con emissioni di CO2 comprese nella fascia tra 21-60 g/km e veicoli commerciali tra 61-135 g/km (vedi foto sopra).

Boom di immatricolazioni a giugno grazie agli incentivi

Il boom di prenotazioni di incentivi per le auto elettriche, 25.273 in tutto, è sembrato particolarmente "strano" anche ad alcuni esperti del settore. Trova conferma l'ipotesi che una buona parte dei fondi sia andato alle società di autonoleggio, ma in questo alcuni non ci vedono nulla di male visto che l'importante è ridurre le emissioni di CO2. Gli ultimi dati elaborati da Invitalia indicano che il 61,7% delle prenotazioni del bonus auto elettriche è stato effettuato da persone fisiche. Di queste il 25,9% da soggetti con Isee basso, per un valore pari al 35,6% del totale degli incentivi. Guardando invece alle sole prenotazioni fatte dalle persone giuridiche, il 38,3%, di queste il 90% ha riguardato imprese di autonoleggio appunto.



Ma andiamo oltre e guardiamo agli effetti che l'ecobonus sta avendo sulle vendite e sui prezzi delle auto. Prima di tutto dobbiamo sottolineare che grazie al bonus auto le immatricolazioni a giugno 2024 hanno registrato un balzo a doppia cifra, del 15% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, con le full electric che raddoppiano le cifre rispetto a giugno 2023. I trasferimenti di proprietà invece solo un timido +0,85%, evidenziato un mercato più stabile per l’usato con prezzi di vendita in calo per un po’ tutti i tipi di alimentazione. Fanno eccezione solo le ibride.

Auto usate: prezzi in forte calo per le elettriche

A giugno il prezzo medio di un’auto usata è stato di quasi 21.560 euro, segnando una flessione dello 0,4% rispetto a maggio e del -3,8% rispetto a giugno 2023. Secondo l’Indice AGPI di AutoScout24 i prezzi di vendita delle auto usate sul portale sono in calo non solo nel mese e nel trimestre ma anche da inizio anno, registrando addirittura un -2,5%. A diminuire sono soprattutto i prezzi delle elettriche assieme a quelle a benzina e diesel, mentre l’ibrido sale di costo a conferma di un maggior interesse da parte degli automobilisti. In particolare il prezzo medio di un’auto usata elettrica è stato di 28.190 euro, in calo del -15,9% rispetto a giugno 2023 e del -7% rispetto a inizio anno. Quello di un’auto usata ibrida di 33.840 euro, il che vuol dire un -3,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ma anche un aumento del +2% rispetto a inizio anno. Per le auto usate diesel siamo invece sui 18.630 euro mentre per quelle a benzina sui 22.250 euro (vedi foto sotto).

A conclusione di questa panoramica sul mercato dell’auto vale la pena segnalare che la situazione potrebbe cambiare nuovamente da qui a fine anno, quando finiranno gli incentivi 2024, anche se per le auto full electric il bonus è già giunto al termine per prosciugamento immediato dei fondi. Non aspettiamoci dunque un effetto incentivi sull'elettrico nei mesi a venire, a meno di nuovi inattesi stanziamenti da parte del governo.



