Fatturato a 58,5 milioni di euro, in lieve calo rispetto al 2022 per la contrazione dei prezzi (e dei listini) anche se i volumi aumentano dell’1%: crescono invece gli indicatori sulla redditività con un ebitda (margine operativo lordo) di 8,6 milioni di euro e un margine del 14,7%, utile netto di 4,1 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto dal dato dell’anno precedente. Sono questi i numeri relativi al bilancio 2023 di Imbal Carton, storica azienda di Prevalle attiva dal 1967 nel settore degli imballaggi in cartone ondulato e oggi operativa anche con una sede produttiva a Piadena Drizzona, in provincia di Cremona, in partnership con la multinazionale tedesca (da 2 miliardi di fatturato l’anno) Progroup.

Dati e investimenti

Con 9,3 milioni di euro di investimenti nel 2023 Imbal Carton conferma il suo piano di crescita: obiettivo +60% di volumi entro il 2030. Gli investimenti hanno interessato in particolare (per 5 milioni) una nuova linea produttiva dedicata alle scatole di grandi dimensioni (jumbo). Nel 2024 già investiti 2 milioni di euro, di cui 1 milione per lo stabilimento di Prevalle e altrettanti per quello di Piadena-Drizzona. Il piano industriale prevede una crescita costante pari all’8% l’anno fino a raggiungere i 100 milioni di euro di fatturato in poco più di 5 anni. L’azienda conta ad oggi circa 170 collaboratori, di cui 148 dipendenti, 15 interinali e una dozzina di agenti commerciali: l’organico è aumentato di 12 unità in un anno.

Le prospettive

Nel 2023 l’azienda ha trasformato 87 milioni di mq di cartone ondulato, pari a 45mila tonnellate di carta (il 93% riciclata): tra i settori trainanti cosmetica e bellezza, food e farmaceutico. Più in difficoltà abbigliamento, arredamento e meccanica. L’80% delle vendite di Imbal Carton si concentrano in un raggio di circa 200 km: Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. “Nonostante la riduzione dei costi di vendita della materia prima abbia causato un lieve calo nel fatturato, Imbal Carton ha reagito con determinazione e propositività – le parole di Michele Lancellotti, ceo e presidente dell’azienda – Guardando al futuro, è stato fissato un obiettivo ambizioso: aumentare i volumi del 60% entro il 2030. Per raggiungere questo traguardo, l’azienda ha effettuato significativi investimenti. Nel primo quadrimestre di quest’anno, l’azienda ha registrato un incremento dei volumi del 2%. Ad aprile è stata aggiunta un’altra linea produttiva”.

Società benefit

“L’azienda – continua Lancellotti – vede un futuro promettente, caratterizzato da un’ulteriore espansione degli spazi produttivi, in particolare a Drizzona, rafforzando così la propria posizione nel mercato e garantendo una maggiore capacità di risposta alle richieste del settore”. Imbal Carton da circa 2 anni è anche Società benefit, con impegno in prima linea nei valori ESG (ambiente, sociale e governance). L’impegno è anche sul territorio: tra le tante iniziative griffate Imbal Carton, anche la partecipazione come sponsor tecnico all’allestimento della mostra “Siamo testimoni”, organizzata dalla Casa della Memoria di Brescia in collaborazione con Brescia Musei e il Comune, per commemorare il 50esimo anniversario della strage terroristica di Piazza Loggia.