La perfetta vacanza in natura che coniuga attività ludiche, benessere e relax

La bella stagione è quasi arrivata ed è tempo di iniziare a pianificare le tanto meritate vacanze estive. Scegliere la destinazione perfetta per una vacanza che soddisfi tutta la famiglia può essere un'impresa difficile, ma esistono delle mete perfette in cui coniugare attività ludiche, di benessere e relax. Se state cercando la destinazione ideale, magari immersa in natura e che offre tante allegre attività, un'idea potrebbe essere la bellissima Costa degli Etruschi, il lembo di Toscana tra terra e mare disteso tra spiagge dorate e verdi colline punteggiate da antichi borghi con antichi vicoli tutti da scoprire.

Una vacanza al Villaggio Giardino più esteso d’Italia

Una perla incastonata nella suggestiva cornice della Costa degli Etruschi è il Garden Toscana Resort, il Villaggio Giardino più esteso d’Italia, la cui filosofia Green è ben rappresentata dal format #PRINCIPIONATURALE e il cui ambizioso progetto è quello di connettere gli ospiti all’ambiente circostante. Incastonata a San Vincenzo, uno dei tratti più conosciuti e incontaminati della riviera Toscana, l’eco dell’antica Etruria, il riflesso dell’isola d’Elba, i profumi della macchia mediterranea e i sapori dell’eccellenza enogastronomica, il Resort presenta una vasta scelta di strutture e dotazioni riservate alle famiglie, immerse in un meraviglioso giardino. Un percorso polisensoriale in un contesto naturale straordinario tra mare, sport, cucina, escursioni, centro benessere e centro congressi.

Il percorso #PRINCIPIONATURALE

Situato direttamente sul mare, il villaggio comprende oltre 14 ettari di natura incontaminata, più di 26.000 piante e 400 specie provenienti da tutto il mondo che sono state certificate da un Botanico del Politecnico di Torino e che si affacciano sulle 430 camere della struttura. Da non perdere il percorso #PRINCIPIONATURALE che è possibile effettuare tra le più importanti piante del resort, un vero e proprio percorso immaginato per gli ospiti con l’intento di creare un contatto esclusivo con la natura, alla riscoperta di se stessi attraverso una serie di attività suddivise in tre aree: la Family Experience, l’Outdoor Experience e la Sensorial& Spa Experience.

La Family Experience

La Family Experience mira a far entrare in sintonia con la natura, ad “ascoltarla” tra i maestosi lecceti della struttura e a “raccontarla” grazie alle voci narranti dei “Garden Angels” e dell’esperienza unica offerta tramite l’utilizzo di specifici apparati tecnologici che consentono un vero e proprio ascolto di tutte le vibrazioni armoniche che le piante sanno emanare tramite un dispositivo all’avanguardia.

L’Outdoor Experience

L’Outdoor Experience “accompagna” gli ospiti del Garden Toscana Resort alla scoperta di una delle zone più belle d’Italia, attraverso visite ad alcuni dei più caratteristici borghi medioevali d’Italia, o esplorando i dintorni in percorsi di Trekking a misura d’uomo, o mostrando un altro “angolo” di visuale della Costa degli Etruschi, direttamente dal mare, attraverso una affascinante gita in barca a vela con la possibilità di essere inoltre accompagnati da una biologa marina.

La Sensorial & Spa Experience

La Sensorial & Spa Experience, infine, guida alla scoperta delle tecniche della medicina cinese tradizionale, dello Yoga, dei massaggi tradizionali thailandesi, e permette di partecipare ad un laboratorio esperienziale degli oli essenziali.

Tante attività per i più piccoli

E non è finita qui: ad affiancare queste tre imperdibili esperienze, naturalmente, anche delle attività totalmente dedicate ai bambini, attraverso la Kids Experience che coinvolgerà i bambini del Garden alla scoperta delle piante officinali dell’orto didattico, imparando a stare a contatto con la natura attraverso esperienze ludiche, laboratori creativi e tante altre attività pensate per loro.

Spazio alimentazione: il progetto "Buono al Cubo"

E sempre per i più piccoli, ma non solo, è dedicato il progetto “Buono al Cubo”, incentrato su alimentazione, sostenibilità ambientale e corretta informazione scientifica. Insieme allo chef della struttura, e con il prezioso supporto della Fondazione De Marchi, Onlus che ha ideato il progetto e che da oltre 40 anni sostiene le attività di ricerca e di cura della Clinica De Marchi del Policlinico di Milano, è stato elaborato un menù certificato e specifico per bambini, che sarà presente all’interno di un angolo ristorazione a loro dedicato, con una scelta di piatti sviluppati secondo le più corrette linee guida, che tengano conto oltre che del gusto anche della salute e della sostenibilità.

La ristorazione, d’altronde, è da sempre uno dei punti di forza del Resort, con ben cinque ristoranti pronti a soddisfare ogni richiesta e con il Bistrot Gardenia a rappresentare una punta di eccellenza, con la presenza dello Chef Simone Salvini in collaborazione con Alce Nero.

Insomma, l’ampia disponibilità di strutture sportive e di spazi ricreativi per piccoli e grandi ospiti rendono il Garden Toscana Resort il luogo ideale per una perfetta vacanza in famiglia in cui non pensare ad altro che al relax e al divertimento in ogni sua forma. Cosa aspetti? Per maggiori informazioni visita il sito!