La holding della famiglia Gnutti che in un anno fa utili per 36 milioni di euro

Il fatturato cala, dopo il record del 2022: ma l'utile netto tiene e, anzi, si consolida con un lieve aumento. Sono i principali indicatori economici che emergono dai dati di bilancio della Hug spa, acronimo di Holding Umberto Gnutti, società bresciana con quartier generale a Roncadelle e guidata dalla presidente Umberta Gnutti Beretta e dal vice Gabriele Gnutti. Tutto in famiglia: a loro l'eredità di tirare le fila del gruppo per tanti anni presieduto da Giorgio Gnutti, scomparso nel giugno del 2023, a sua volta pronipote di Giacomo Gnutti che per primo avviò l'attività, in quel di Lumezzane, con una fucina di armaiolo nel lontano, lontanissimo 1860.

Numeri e dati di Hug spa

Questi i numeri del bilancio relativo al 2023: il fatturato di Hug spa si attesta a quota 475,397 milioni di euro, in calo di oltre il 17% rispetto ai oltre 573,6 milioni dell'anno precedente (quando fu il record di sempre). L'ebitda (margine operativo lordo) raggiunge quota 81,641 milioni di euro, circa -12% rispetto al 2022: stabile, come detto, anzi in aumento l'utile netto, nel 2023 a quota 35,966 milioni di euro, +1% sull'esercizio precedente.

La Holding Umberto Gnutti, ricordiamo, controlla al 100% la Almag spa (Azienda lavorazioni metallurgiche e affini Gnutti, attiva dal 1946 nella produzione di barre in ottone), sempre di Roncadelle, e al 99,5% la Brawo (quartier generale a Pian Camuno e filiali negli Stati Uniti e in Canada, fatturato da oltre 185 milioni e quasi 600 dipendenti), che a sua volta controlla la Emmebi: la Hug spa ha una quota del 12,5% anche sull'azienda Vetramet, sede operativa in Venezuela.