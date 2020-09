Gussago: morto a 86 anni l'assicuratore Valter Archetti

Si svolgeranno stamattina alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Gussago, i funerali dell'86enne Valter Archetti, noto assicuratore bresciano.

Nel nono comune più popoloso della provincia, Archetti ha fatto letteralmente la storia del settore, aprendo il suo primo ufficio accanto allo spazio dove oggi c'è l'autoscuola di via IV Novembre e, nei lunghi anni di un'epoca ancora 'pionieristica', ha rappresentato il concetto stesso di assicurazione per centinaia di gussaghesi. Negli anni '80 si impegnò anche in politica.

Abitava in una bella villa ai piedi del colle Barbisone, dove sorge l'ex convento domenicano della Santissima. Lascia nel dolore la moglie Maria, i figli Roberta e Fosco, le sorelle Angiolina ed Ester. Al termine della messa esequiale in chiesa, il feretro verrà poi portato nel cimitero del paese.