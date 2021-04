Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Guber presenta al mercato la nuova brand identity. A due giorni dal suo trentesimo compleanno, la Banca lancia un nuovo logo, un nuovo pay-off e nuovi colori che affondano le radici nella storia dell’azienda consolidando allo stesso tempo la forte vocazione di Guber alla contemporaneità e, ancor di più, all’innovazione. Il lavoro di restyling del logo è stato sfidante: era importante per la Banca non perdere il legame, anche affettivo, con un simbolo storico come la Leonessa di Brescia, che ha trovato invece la sua realizzazione in una forma non scontata, che racchiude modernità, semplicità e una natura inequivocabilmente digital. E il claim “Digital, but human first”: futuro e innovazione resi forti dalla storia e dall’esperienza.



Francesco Guarneri, Amministratore Delegato di Guber: “Questo logo ha dentro di sé un grande slancio verso il futuro ma anche la memoria del passato. La rivoluzione digitale è dirompente ed è essenziale essere capaci di interpretare i cambiamenti con rapidità”. Aggiunge Gianluigi Bertini, Vicepresidente: “Il nuovo brand è quasi un testimone per il futuro, per i manager che porteranno la banca verso nuove sfide e un nuovo mondo”. La mission di Guber è valorizzare le competenze acquisite nella gestione di crediti non performing, applicandole al mercato del credito in bonis dedicato al mondo delle piccole e medie imprese. Massimizzare i risultati nel rispetto del “possibile” rimane il principio ispiratore. Il rebranding è stato guidato dal partner di comunicazione VERA Studio e la creatività è stata realizzata da Early Morning.