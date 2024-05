L'assemblea degli azionisti di Guber Banca – sede legale e operativa in Via Corfù a Brescia – ha approvato i risultati del bilancio 2023. Tutti gli indicatori registrano performances molto positive e confermano il consolidamento del percorso, intrapreso sei anni fa con l'ottenimento della licenza bancaria, da parte di un istituto che ha visto il progressivo avvio di nuove aree di business, operando sempre a livello digitale.

Nel corso di 12 mesi, Guber Banca ha registrato una crescita dell'utile netto passato a 19,8 milioni di euro dai 17 milioni del 2022, con 11 miliardi di "asset under management". Il patrimonio netto si è attestato a 119,7 milioni di euro rispetto ai 104,2 dell'anno precedente. Cresciuto anche il margine di intermediazione a 53,9 milioni di euro, rispetto ai 49 del 2022. L'istituto ha inoltre migliorato il proprio indice di solidità, registrando un coefficiente CET1 pari al 28,6% (il CET1 medio per le banche cosiddette "less significant", al 31 dicembre 2022 era pari al 14,2%).

Nel corso dello scorso anno, si sono segnati numeri significativi anche nella riduzione del gender gap nelle posizioni apicali: le donne nei ruoli dirigenziali sono cresciute del 30% (arrivando al 36% del totale dei dirigenti) e la componente femminile nel Consiglio di Amministrazione, guidato dalla Presidente Francesca Bazoli, è del 40% (rispetto alla media europea del 38%). Non solo: i ruoli delle Funzioni di Controllo sono coperti al 100% da donne.

"I risultati del bilancio 2023 - ha dichiarato l'amministratore delegato Francesco Guarneri - sono molto soddisfacenti e sono indice di quella prudente gestione che contraddistingue il nostro modo di fare banca orientato al futuro. Questi numeri rappresentano una solida base per il lavoro dei prossimi anni. La nostra strategia di sviluppo ci ha fatto sempre guardare ad un orizzonte temporale di medio periodo, fondamentale nell’orientare le nostre scelte".