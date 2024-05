Guber Banca, challenger bank bresciana già leader nel settore Npe (Non-performing exposures, di cui si occupa dal 1991) e nei servizi alle Pmi, annuncia di aver già firmato un accordo per l'acquisto di una partecipazione fino al 40% di Negentropy Capital Partners Ltd. Si tratta di una società di private debt con base a Londra, fondata nel 2009 da Ferruccio Ferrara (oggi ceo) e che svolge il ruolo di portfolio manager per Negentropy Raif, un fondo d'investimento di diritto lussemburghese che non disdegna il mercato italiano.

“Questa operazione – si legge in una nota di Guber Banca – rappresenta un passo significativo all'interno della strategia di espansione e diversificazione della banca, che rinforza così la propria posizione nel mondo degli Npe: la lunga e comprovata esperienza nel settore di Guber Banca si affianca così a una realtà di portata internazionale con l'obiettivo di incrementare significativamente la propria capacità finanziaria”.

I commenti degli amministratori

“Siamo contenti – dichiara Francesco Guarneri, ceo di Guber Banca – di annunciare la stipula dell'accordo e fiduciosi che l'integrazione della nostra esperienza con le opportunità da questa partnership, che rappresenta una importante finestra sul mondo internazionale, possa portare alle creazione di nuove prospettive di investimento”. Così Ferrucco Ferrara di Negentropy Capital Partner: “Dopo anni di collaborazione, insieme a Guber vogliamo offrire agli investitori una piattaforma unica in Italia per investimenti in private debt a tutto tondo”.