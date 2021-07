Brescia: progetto Green Business card

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Devi stampare il tuo nuovo biglietto da Visita? Programma Riduci l’Impatto Ambientale con la Green Business Card, grazie a “IL BIGLIETTO DA VISITA” NFC, non dovrai più stampare centinaia o migliaia di biglietti da visita. Ogni anno solo negli Usa si stampano 10 miliardi di biglietti da visita, di cui l'88% sembra prenda la via del cestino in meno di una settimana. Pensate a quanti abeti e pini, una risorsa preziosa e limitata, vengono sacrificati per uno scopo che alla fine si rivela quasi inutile! Da un’analisi emerge che, qualora venisse utilizzata la giusta accortezza e le tecnologie adeguate, si potrebbero riuscire a risparmiare 1.386 tonnellate di carta.



Fatti i dovuti calcoli, stiamo parlando di oltre 100.000 alberi l’anno. Ridurre il consumo di carta è fondamentale specialmente per contrastare il problema climatico. Gli alberi sono la prima arma per contrastare questo problema ma la produzione di carta contribuisce alla deforestazione. Il classico biglietto da visita stampato su carta, è da decenni il metodo più usato per lasciare un proprio contatto ad un potenziale cliente. Ovviamente però le aziende hanno sempre di più la necessità di Digitalizzare i biglietti da visita. Velocizzare il lavoro, essere un passo avanti alla concorrenza e riuscire a far presa sui potenziali clienti, per riuscirci è necessario non restare indietro ed utilizzare una versione digitale del proprio biglietto da visita. In questo modo si riesce ad abbattere i costi derivanti dalla stampa dei classici biglietti da visita. La Tua azienda cosa sta aspettando? https://ilbigliettodavisita.eu