Stipendi non pagati, pronti allo sciopero: 42 lavoratori a rischio nel Bresciano

Vertenza Grancasa, pronti a incrociare le braccia anche i 32 lavoratori del punto vendita di Desenzano del Garda e i 10 lavoratori di Mantova che fanno riferimento allo store gardesano - controllato dalla società Il Mercatone di Desenzano srl: lo fanno sapere i sindacati confederali in una nota in cui viene annunciato (e proclamato) la stato di agitazione e sciopero in tutta la Lombardia. Questo perché il gruppo Grancasa Spa avrebbe deciso di non pagare gli stipendi di luglio.

Stipendi non pagati a luglio

"Questa grave decisione - si legge in una nota firmata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs - non può che essere letta come un grave attacco a tutti i lavoratori, che vedono così mortificato non solo l'impegno profuso in questi anni difficili, ma soprattutto il proprio lavoro quotidiano svolto da sempre con il massimo impegno e professionalità, ancor di più durante questi anni difficili caratterizzati da problematiche ormai croniche (a cominciare dalla mancanza di merce sugli scaffali)".

Stato di agitazione e sciopero

Le organizzazioni sindacali "sollecitano, ancora una volta, l'azienda ad una assunzione di responsabilità nei confronti dei propri dipendenti non solo individuando un percorso che garantisca l'erogazione dello stipendio dovuto, ma che soprattutto chiarisca un percorso di risanamento più volte paventato ma che, stando a quanto accaduto, si sia rivelato debole e non risolutivo".

Da qui la scelta di proclamare lo stato di agitazione, individuando "un primo pacchetto di 8 ore di sciopero da effettuarsi con modalità decise dalla Filcams, Fisascat e Uiltucs territoriali: resta inteso - conclude la nota dei sindacati - che qualora la situazione non dovesse migliorare, verranno individuate ulteriori iniziative finalizzate a tutelare i diritti e la dignità dei lavoratori".