🔴 Grande magazzino chiude dopo 32 anni: a casa i 7 dipendenti

Giù il sipario: giorni contati per lo store Grancasa di Mantova. Il negozio, aperto da 32 anni in Via Eugenio Sertori, chiuderà i battenti per sempre probabilmente entro il mese di marzo: sono 7 i lavoratori rimasti in servizio, fino a poche settimane fa erano 10, addirittura 25 nel 2019. Per loro dovrebbe scattare la cassa integrazione straordinaria della durata di un anno: nel frattempo a febbraio è definitivamente scaduto il contratto di solidarietà.

La crisi di Grancasa

E' davvero la fine di un'epoca. La crisi Grancasa si trascina ormai da anni, ma è nel 2022 che ha subito una brusca accelerazione. In tutta la Lombardia i dipendenti di Grancasa - in tutto 350 lavoratori sui circa 500 dell'intero gruppo - da mesi hanno proclamato lo stato di agitazione: a Desenzano e appunto Mantova ci sono state anche due giornate di sciopero, in agosto e in ottobre.

Il piano nazionale di ristrutturazione di Grancasa - che conta ancora una ventina di punti vendita in Italia - era stato presentato circa un anno fa, escludendo da un eventuale rilancio gli store di Mantova (che ora chiuderà), di Desenzano (aperto dal 1984: uno dei più longevi del gruppo), Pavia e Umbria. Ma a giorni sono attesi aggiornamenti.